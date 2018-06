Melbourne (Australien) (SID) - Bei der Bahnrad-WM in Melbourne hat die Australierin Anna Meares für einen weiteren Weltrekord gesorgt. In der Sprint-Qualifikation legte die 28-Jährige die 200 m mit fliegendem Start in 10,782 Sekunden zurück und war damit elf Tausendstel schneller als Simona Krupeckaite (Litauen) 2010 in Moskau.

Die beiden deutschen Starterinnen Miriam Welte und Kristina Vogel, die am Mittwoch überraschend in Weltrekordzeit Gold im Teamsprint geholt hatten, zogen problemlos in die erste Runde mit 24 Fahrerinnen am Donnerstagabend (Ortszeit) ein. Weite (Kaiserslautern) wurde in 11,033 Sekunden Dritte, Vogel (Erfurt) landete auf Rang sechs (11,078).