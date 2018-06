Melbourne (dpa) - Stefan Nimke hat bei der Bahn-WM in Melbourne erneut das 1000-Meter-Zeitfahren gewonnen. In 1:00,082 Minuten stellte der Schweriner zudem eine Weltbestmarke über den Kilometer auf.

Der 34-Jährige hatte bereits 2003, 2009 und 2011 den Titel in der nicht mehr olympischen Disziplin geholt. Silber ging an Michael d'Almeida aus Frankreich in 1:00,509 Minuten, Bronze an Simon van Velthooven aus Neuseeland in 1:00,543 Minuten. Joachim Eilers aus Chemnitz, im Vorjahr Sechster, belegte in 1:02,119 Minuten diesmal Platz sieben.