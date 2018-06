Köln (SID) - Die beiden deutschen Klubs Hannover 96 und Schalke 04 gehen mit höchst unterschiedlichen Voraussetzungen in ihre Viertelfinal-Rückspiele in der Europa League. Während die Niedersachsen zuhause gegen Atlético Madrid trotz der 1:2-Niederlage im Hinspiel ihre historische Chance wittern, hilft Schalke im Stadion San Mamés von Athletic Bilbao nur noch ein Wunder. Im ersten Aufeinandertreffen in Gelsenkirchen hatten sich die Königsblauen mit 2:4 geschlagen geben müssen. Ebenfalls um den Einzug in die Runde der letzten Vier kämpfen der FC Valencia gegen AZ Alkmaar und Metalist Charkow gegen Sporting Lissabon. Anstoß ist jeweils um 21.05 Uhr.

Den deutschen Fußballerinnen genügt am Donnerstag ein Punkt im Qualifikationsspiel in der Schweiz, um für die EM 2013 planen zu können. Titelverteidiger Deutschland führt die Gruppe 2 mit drei Zählern Vorsprung auf die zweitplatzierten Spanierinnen an. Da die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid die ausstehenden drei Partien gegen Rumänien, Kasachstan und die Türkei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klar gewinnen wird, würde ein Punkt beim Tabellenvierten reichen. Der Ball rollt ab 18.15 Uhr.

In der 2. Fußball-Bundesliga will die SpVgg Greuther Fürth mit einem Heimsieg gegen Energie Cottbus zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobern. Im Kampf um den Relegationsplatz muss der Dritte Fortuna Düsseldorf auswärts bei Hansa Rostock antreten. In einer weiteren Partie empfängt der 1. FC Union Berlin die Mannschaft von Erzgebirge Aue. Alle Spiele beginnen um 18.00 Uhr.

Beim Play-off-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga gibt es ab Donnerstag das Duell David gegen Goliath. Titelverteidiger Eisbären Berlin empfängt in der ersten Partie der "best of five"-Serie den krassen Außenseiter Straubing Tigers. Ebenfalls ab 19.35 Uhr empfängt der Hauptrundenzweite ERC Ingolstadt den fünfmaligen DEL-Champion Adler Mannheim.

Am zweiten Tag der Bahnrad-WM in Melbourne will der Schweriner Stefan Nimke seinen Titel im nicht mehr olympischen 1000-m-Zeitfahren erfolgreich verteidigen. Bei den Frauen stehen die Mannschaftsverfolgung und das Punktefahren auf dem Programm. Die Wettkämpfe starten um 10.00 Uhr.