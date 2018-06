Hannover (dpa) - Die Favoriten haben vorgelegt und wollen bereits am Karsamstag für die Vorentscheidung auf dem Weg zum DEL-Traumfinale sorgen.

Mit einer Demonstration der eigenen Stärke haben die DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin und Adler Mannheim zum Auftakt der Playoff-Halbfinalserien die Außenseiter Straubing und Ingolstadt jeweils mit 4:1 in Schach gehalten. «Es war nur ein Spiel, aber wenn wir gegen Mannheim ein Spiel gewinnen wollen, müssen wir viel effektiver spielen», stöhnte Ingolstadts Coach Rich Chernomaz nach der deutlichen Heimpleite am Donnerstag gegen wiedererstarkte Adler.

Mannheim - zusammen mit Titelverteidiger Berlin Top-Favorit auf den sechsten Meistertitel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) - raubte dem Vorrundendritten Ingolstadt mit seiner Effizienz den letzten Nerv. «Wir haben die Tore geschossen, als wir sie brauchten. Ingolstadt war nach dem Spielverlauf vielleicht etwas verdutzt», sagte Mannheims Coach Harold Kreis, der mit dem Adler-Vorgängerclub MERC als Spieler bereits 1980 deutscher Meister war. Mit einem Heimsieg am Samstag wäre für die Kurpfälzer das erste DEL-Finale seit fünf Jahren greifbar nah. «Für uns ist das ein Schritt nach vorne, mehr nicht», mahnte Kreis jedoch.

Ähnlich abgeklärt wie Mannheim zeigte auch Meister Berlin den aufmüpfigen Niederbayern aus Straubing die Grenzen auf. Bereits nach acht Minuten führte der fünfmalige Meister gegen das Team aus dem kleinsten DEL-Standort mit 2:0. Der Rückenwind, mit dem Straubing nach dem Durchmarsch im Viertelfinale gegen Wolfsburg angetreten war, wurde den Gästen schnell aus den Segeln genommen. «Berlin war in allen drei Zonen auf dem Eis die bessere Mannschaft», bekannte Straubing-Coach Dan Ratushny.

Dennoch treten die Berliner am Samstag mit Respekt zum zweiten Duell in Niederbayern an. «Am Samstag wird es ein ganz anderes Spiel werden. Fast die ganze Stadt wird im Stadion den Tigers die Daumen drücken und am Pulverturm für eine explosive Stimmung sorgen», sagte Stürmer Daniel Weiß, der mit seiner frühen Führung am Donnerstag den Grundstein zum ersten Sieg legte. «Er hat nicht nur ein wichtiges Tor erzielt, sondern auch die Vorlage zum vorentscheidenden 3:1 gegeben», lobte Trainer Don Jackson.

