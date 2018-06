Swansea/Berlin (dpa) - Dank des Ex-Freiburgers Papiss Cisse mischt Newcastle United in der englischen Premier League kräftig im Kampf um die Europapokal-Plätze mit. Der Fußball-Profi aus dem Senegal markierte beim 2:0 (1:0) bei Swansea City beide Treffer.

Seine Tore in der 5. und 69. Minute machten Newcastles vierten Sieg hintereinander perfekt. Cisse, der erst Anfang des Jahres nach England gewechselt war, hat nach seinem dritten Doppelpack in Folge nun bereits neun Tore in acht Punktspielen erzielt.

Durch den Sieg zum Auftakt des 32. Spieltages verdrängte Newcastle (58 Punkte) vorerst den FC Chelsea (56) vom fünften Tabellenplatz. Die «Blues» können aber am Samstag mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten Wigan Athletic den Rang zurückerobern.

Newcastles Erfolg war glücklich. Swansea war die gesamte Spielzeit klar überlegen und hatte wesentlich mehr Ballbesitz. Vor allem der Isländer Gylfi Sigurdsson, Leihgabe von 1899 Hoffenheim, fiel im Trikot der Waliser immer wieder mit gefährlichen Schüssen auf.