Herning (SID) - Die deutschen Handballer haben ihren Höhenflug fortgesetzt. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger erkämpfte sich in einem Testspiel beim Europameister Dänemark in Herning ein 25:25 (16:10) und blieb nach Platz sieben bei der EM und der verpassten Olympia-Qualifikation im dritten Spiel in Serie ungeschlagen. Bester deutscher Werfer war Linksaußen Uwe Gensheimer mit sechs Treffern. Für die Dänen, für die es das erste Spiel nach dem gewonnenen EM-Titel war, trafen Starspieler Mikkel Hansen und Michael Knudsen (je 6) am häufigsten. Beide Teams treten am Samstag (17 Uhr/Eurosport) in Flensburg erneut gegeneinander an.