Hamburg (dpa) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz kann sich in der Zukunft eine neuerliche Bewerbung der Hansestadt für Olympische Spiele vorstellen. Die Dekadenstrategie der Stadt sei auch darauf ausgerichtet, Hamburg als Sportstadt so zu entwickeln, dass sie sich im Fall der Fälle bewerben könnte, sagte Scholz. Hamburg hatte sich bereits um die Olympischen Spiele 2012 beworben, war aber letztlich 2005 schon in der nationalen Qualifikation an Leipzig gescheitert.

