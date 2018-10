Berlin (dpa) - Zum Start des Sommersemesters an den Hochschulen hat das Studentenwerk Investitionen in mehr Wohnheimplätze und soziale Infrastruktur gefordert. Derzeit fehlten schätzungsweise 25 000 Wohnheimplätze für Studenten, sagte Präsident Dieter Timmermann der «Nordsee-Zeitung». Darüber hinaus müssten Bund und Länder mehr Geld für Mensen, die Kinderbetreuung und studienbegleitende Beratungsangebote in die Hand nehmen. Die Zahl der Studenten werde langfristig auf einem hohen Niveau bleiben.

