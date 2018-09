Freiburg (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg über Russland in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft gestartet. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes gewann in Freiburg 4:3 und bezwang den Rekordweltmeister bereits zum vierten Mal nacheinander. Schon morgen bietet sich Russland in Ravensburg die Gelegenheit zur Revanche. Die WM in Schweden und Finnland beginnt am 4. Mai.

