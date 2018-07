Dresden (SID) - Die Remis-Könige von Eintracht Braunschweig haben zwar ihre Positiv-Serie fortgesetzt, warten aber weiterhin auf den ersten Sieg bei Dynamo Dresden. Die Niedersachsen kamen am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga über ein 2:2 (1:1) nicht hinaus, blieben aber auch das neunte Spiel in Folge ungeschlagen. Allerdings stehen seither allein acht Remis (insgesamt 13 in der Saison) in der Statistik. Trotz des dritten Heimspiels in Folge ohne Dreier sind die Sachsen wie auch Braunschweig im Niemandsland der Tabelle platziert.

Mickaël Poté (22. und 74.) erzielte beide Treffer für Dresden, Damir Vrancic (33.) und Dominick Kumbela (66.) trafen für die Einracht.

Braunschweig erwischte den besseren Start, erst nach einer Viertelstunde fanden auch die Sachsen ihren Rhythmus. Die Folge war eine unterhaltsame und phasenweise hochklassige Zweitliga-Begegnung mit dem sehenswerten Führungstreffer der Dresdner. Per artistischem Seitfallzieher beförderte Poté den Ball ins Tor. Nicht minder spektakulär war der Ausgleichtreffer von Vrancic, der ein Solo mit einem gefühlvollen Schlenzer aus 22 Metern ins Dresdner Gehäuse abschloss.

Die 27.576 Zusxchauer sahen im weiteren Spielverlauf weitere hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Doch beide Mannschaften vermochten das Niveau der ersten hälfte nach dem Wiederanpfiff nicht zu halten. Die Braunschweiger wirkten zwar optisch überlegen, doch blieben die Niedersachsen zunächst ohne Effektivität. Diese Phase beendete Kumbela mit seinem Kopfballtreffer nach einem Freistoß von Vrancic. Doch die Antwort durch Poté ließ nicht lange auf sich warten.

Dresden hatte in Poté und Robert Koch seine besten Spielen. Aufseiten der Eintracht verdienten sich die Torschützen Vrancic und und Kumbela die Bestnoten.