London (SID) - Der FC Chelsea bleibt in der englischen Premier League im Rennen um einen Europacup-Platz. Am 32. Spieltag gewann der Champions-League-Halbfinalist in letzter Sekunde durch einen Treffer von Mata (90.) 2:1 (0:0) gegen den Tabellenvorletzten Wigan Athletic. Die Londoner liegen auf Rang fünf, der in die Europa League führt, punktgleich vor Newcastle United (56).

Drei Tage nach dem 2:1 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon hatte Branislav Ivanovic (62.) für die Führung der Gastgeber gesorgt, bevor Momo Diamé (83.) der Ausgleich für Wigan gelang. Mata ließ die Chelsea-Fans dann kurz vor dem Schlusspfiff noch einmal jubeln.

In den weiteren Begegnung am Samstag musste sich der FC Liverpool mit 13 Punkten Abstand zu den Europacup-Rängen an der Anfield Road mit einem 1:1 (0:1) gegen Aston Villa begnügen. Lokalrivale FC Everton trennte sich 2:2 (1:1) von Norwich City.

Am Sonntag kommt es zum Fernduell der beiden Spitzenteams. Titelverteidiger und Tabellenführer Manchester United empfängt die Queens Park Rangers (14.30 Uhr), Verfolger Manchester City muss wenig später (17.00 Uhr) beim Vierten FC Arsenal antreten.