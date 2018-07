Noordwijk (Niederlande) (SID) - (SID) - Die niederländische Nationalelf wird während der Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz besuchen. Nachdem bereits der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Besuch einer Delegation in Auschwitz angekündigt hatte, gab Bondscoach Bert van Marwijk bei der Präsentation des Mannschaftsprogrammes in Noordwijk bekannt, dass die Elftal wird von ihrem EM-Quartier in Krakau aus zur Gedenkstätte nach Auschwitz fahren wird. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

Mit diesem Besuch setzt van Marwijk eine Tradition fort, die er mit Oranje bei der WM 2010 in Südafrika begonnen hatte. Damals besuchte das Team die Robbeninsel, die dem einstigen Apartheidsregime als Gefängnisinsel diente. Dort war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela jahrelang gefangen gehalten worden.