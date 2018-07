Mailand (SID) - Machtwechsel in der italienischen Serie A: Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im spannenden Titelrennen am 31. Spieltag die Tabellenführung übernommen. Die Turiner setzten sich beim Gastspiel in Palermo mit 2:0 (0:0) durch und zogen mit nun 65 Punkten an Titelverteidiger AC Mailand (64) vorbei auf Platz eins. Dabei profitierte die "alte Dame" vom Patzer des Konkurrenten, der zuhause gegen den AC Florenz überraschend mit 1:2 (1:0) unterlag.

Das Verfolgerduell zwischen Lazio Rom, das ohne den verletzten deutschen Nationalstürmer Miroslav Klose auskommen musste, und dem SSC Neapel entschied der Hauptstadtverein 3:1 (1:1) für sich. Damit festigte der Klose-Klub mit 54 Punkten den dritten Tabellenrang und untermauerte seine Champions-League-Ambitionen.

Im Kampf um die Europa-League-Plätze ließen Inter Mailand und AS Rom wichtige Punkte liegen. Pokalsieger Inter kam in Cagliari nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, obwohl die Gastgeber die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielten. Noch schlimmer erwischte es die Roma. Der Tabellensechste unterlag beim Abstiegskandidaten aus Leece mit 2:4 (0:2).

Im Mailänder San Siro konnte auch das umjubelte Comeback von Stürmer Antonio Cassano, der nach einer Herz-OP fünf Monate pausiert hatte und kurz vor Schluss unter stehenden Ovationen eingewechselt worden war, nichts an der überraschenden Niederlage des Meisters ändern. Nach der Führung durch Top-Stürmer Zlatan Ibrahimovic (31./Elfmeter) konterte Florenz durch Stevan Jovetic (47.). Der von Juventus ausgeliehene Amauri (89.) schockte die Rossoneri kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer für die Fiorentina.

Die Steilvorlage ließ sich der in dieser Saison weiterhin ungeschlagene Rekordmeister aus Turin nicht nehmen. In einem lange Zeit engen Spiel beim US Palermo besorgte Verteidiger Leonardo Bonucci mit einem Kopfball nach einer Ecke von Andrea Pirlo die erlösende Führung für die Gäste (56.). Torjäger Fabio Quagliarella (69.) erzielte wenig später die Vorentscheidung zugunsten des neuen Tabellenführers.