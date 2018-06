Washington (dpa) - Seit einer Woche rätseln die Amerikaner über die drei Gewinner des größten Jackpots der Lottogeschichte: Nun hat sich nach Medienberichten der erste von ihnen offiziell gemeldet und seinen Preisanteil beansprucht. Aber klüger ist die Nation trotzdem nicht:

Denn der Gewinner im US-Staat Kansas will anonym bleiben. Kann sich ein «Er» oder eine «Sie» über den neuen Reichtum von 110 Millionen Dollar (rund 84 Millionen Euro) nach Abzug von Steuern erfreuen? Nicht einmal das wurde bekannt. Allerdings kam heraus, dass der Gewinner nun wohl seinen Job an den Nagel hängen will.

So ließ sich der Gewinner oder die Gewinnerin bei der offiziellen Feier in der Zentrale der Lottogesellschaft Mega Millions in Topeka von einer Pappfigur vertreten: Ihr wurde der dicke Dollarscheck im Großformat symbolisch in die Hand gedrückt, wie die Zeitung «The Kansas City Star» am Samstag berichtete. Eine dpa-Anfrage bei Mega Millions blieb zunächst unbeantwortet.

Insgesamt hatten drei Spieler in Kansas, Maryland und Illinois auf ihrem Lottoschein die richtigen Zahlen erwischt, die am Freitag vor einer Woche gezogen worden waren. Im Jackpot steckten insgesamt 656 Millionen Dollar, also fast eine halbe Milliarde Euro.

Dem «Kansas City Star» und anderen Medien zufolge verriet die Lottogesellschaft in Kansas immerhin, dass ihr «Anonymous» sich auf den Ruhestand freue. Er oder sie habe den Lottoschein erst am vergangenen Montag angeschaut, zunächst den eigenen Augen nicht getraut und die Zahl auf dem Zettel immer wieder mit den veröffentlichten Gewinnziffern verglichen. «Unbekannt» sei dann am Freitagvormittag mit einem Anwalt und zwei Finanzberatern in der Zentrale in Topeka erschienen und habe eine Einmalzahlung von 157 Millionen Dollar (vor Steuerabzügen) gewählt. Das Geld werde nun elektronisch überwiesen.

Damit wissen die Amerikaner immerhin mehr als über den Mitgewinner in Illinois: Er war bis zum Samstag immer noch nicht aufgetaucht. Womöglich noch größer ist das Rätselraten in Maryland. Hier hat eine Frau zwar behauptet, dass sie den Volltreffer gelandet habe, hat Mega Millions zufolge den angeblichen Glücksschein aber nicht vorgelegt.

Seit Tagen schon sorgt die selbsternannte Gewinnerin für Wirbel - und für böses Blut bei ihren Arbeitskollegen bei der Fastfood-Kette McDonald's. 15 von ihnen machen geltend, die Frau habe mehrere Lottoscheine für die Spielgemeinschaft gekauft - der Geldsegen müsse also geteilt werden. Das wiederum sieht sie anders, wie die Zeitung «New York Post» schrieb, die als erste über den Fall berichtete hatte. Demnach sagte die 37 Jahre alte Mutter von sieben Kindern der Zeitung, dass sie zwar für den Pool mehrere Scheine erworben, aber das Gewinnlos später separat gekauft habe.

Medienberichten zufolge fürchten die Mitarbeiter, übers Ohr gehauen zu werden. «Das kann sie mit uns nicht machen. Jeder von uns hat fünf Dollar gezahlt. Sie hat von uns allen das Geld genommen», sagte beispielsweise ein McDonald's-Mann der «New York Post».

Lottogewinner in dem Bundesstaat haben laut einem Lotterie- Sprecher 180 Tage Zeit, um sich zu melden. Meistens, so betonen US-Medien, bleiben sie dann anonym. Nicht so die selbsternannte Gewinnerin. Auch sie hat mittlerweile einen Rechtsbeistand, und sie trat mit ihm mehrfach vor die Medien. Er selbst könne nicht mit Sicherheit sagen, ob dieses Ticket existiere, zitierte die «Baltimore Sun» unlängst den Anwalt, Edward Smith.

Wo könnte der Schein stecken, wenn er denn existiert? Laut «New York Post» will die Frau ihn an einem sicheren Ort an ihrem Arbeitsplatz versteckt haben - und ihn abholen, wenn sich der Wirbel etwas gelegt habe. Es könne aber auch sein, dass sie ihn verloren habe, räumte sie laut TV-Sender MSNBC ein.