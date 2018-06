Flensburg (SID) - Die neu gebildete Perspektiv-Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hat auch das zweite Duell der B-Nationalmannschaften gegen Dänemark gewonnen. Nach dem 26:24-Sieg vom Vortag feierte das Team von Co-Bundestrainer Frank Carstens auch in seinem zweiten Länderspiel am Samstag einen 28:26 (14:10)-Erfolg. Bester Torschütze der deutschen Mannschaft war Cornelius Maas mit fünf Treffern. Der 20 Jahre alte Rückraumspieler vom TV Großwallstadt hatte bereits am Karfreitag die meisten Tore erzielt.