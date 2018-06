Berlin (dpa) - Die Diskussionen um das Israel-Gedicht von Günter Grass reißen nicht ab. Schriftstellerkollege Rolf Hochhuth griff Grass direkt an: «Du bist geblieben, was Du freiwillig geworden bist: der SS-Mann, der das 60 Jahre verschwiegen hat», schrieb er in einem offenen Brief, den «Münchner Merkur» und «Die Welt» veröffentlichten. Der US-Autor Daniel Jonah Goldhagen nannte Grass in der «Welt», einen «Verfälscher seiner eigenen Nazi-Vergangenheit». Grass' Warnung, Israel könne das iranische Volk mit einem Erstschlag auslöschen, sei absurd.

