Washington (dpa) - Erleichterung in den USA: Der Absturz eines Marine-Kampfjets mitten in eine Wohnanlage im Bundesstaat Virginia ist glimpflicher verlaufen als befürchtet. Nach Behördenangaben vom Samstag gab es lediglich sieben Leichtverletzte.

Demnach klärte sich auch der Verbleib von drei Bewohnern, nach denen am Morgen (Ortszeit) noch gesucht worden war. Es gebe keine Vermissten, zitierten der Sender CNN und andere Medien den örtlichen Feuerwehrchef Jim Riley. Der Absturz in Virginia Beach hatte so schwere Verwüstungen angerichtet, dass zunächst auch Tote befürchtet worden waren.

Die Marine geht davon aus, dass ein «katastrophales» Maschinenproblem den Unfall am Freitag verursachte. Darauf wiesen unter anderem Augenzeugenberichte hin, nach denen das Flugzeug kurz vor dem Absturz Treibstoff verloren habe, sagte Sprecher Mark Weisgerber auf einer im US-Fernsehen übertragenen Pressekonferenz.

Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus in Virginia gebracht. Darunter waren die beiden Besatzungsmitglieder des Jets, die sich gerade noch rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten konnten, sowie ein Polizist und ein freiwilliger Helfer am Unfallort. Das bestätigte die Klinik auf ihrer Webseite. Bis auf ein Crewmitglied seien alle Patienten noch am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Die zweisitzige Marine-Flugzeug vom Typ F/A-18D war kurz nach dem Start auf dem nahe gelegenen Militärflugplatz Oceana in den Hof eines Wohnkomplexes in Virginia Beach gekracht. Wie Riley schilderte, fingen fünf Gebäude Feuer. Zwei stürzten ein. Fernsehbilder zeigten brennende Dachstühle, dicke schwarze Rauchschwaden und verstreute Trümmerteile.

Das Flugzeug gehörte nach Angaben von Marine-Sprecher Weisgerber zu einer Ausbildungsschwadron. Am Steuer habe ein Flugschüler gesessen, hinter ihm ein erfahrener Fluglehrer. Augenzeugen schilderten im US-Fernsehen, beide Crewmitglieder hätten nach der Fallschirmlandung nahe dem Flugzeugwrack aufstehen und laufen können. Einer von ihnen habe sich sofort dafür entschuldigt, dass die Maschine in die Wohnanlage gestürzt sei, sagte einer der Zeugen, Pat Kavanaugh, dem Sender CNN.

