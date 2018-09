Memphis (dpa) - Für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und Meister Dallas Mavericks wird die Lage im Kampf um einen Platz in den NBA-Playoffs immer bedrohlicher.

Nach zwei Niederlagen in der nordamerikanischen Profiliga am Osterwochenende sind die Champions in der Rangliste der Western Conference mit 31:26 Siegen auf Platz sieben zurückgefallen. Platz acht reicht gerade noch für den Einzug in die K.o.-Runde, aber die Rivalen rücken immer näher.

Bei den Memphis Grizzlies unterlag der NBA-Titelverteidiger mit 89:94 (39:50). Nowitzki steuerte zwar 17 Punkte bei, konnte aber die elfte Auswärtspleite der verkürzten Saison nicht verhindern. Am Vortag hatte sich der «Mavs»-Kapitän einen fatalen Fehlpass geleistet, der zum 97:99 nach Verlängerung gegen Portland geführt hatte.

«Wir müssen jetzt ein paar Spiele gewinnen», forderte der 2,13-Meter-Riese nach Schlappe gegen die Grizzlies. Nun wird es für Dallas eng: Die Denver Nuggets (30:26) und auch die Phoenix Suns (29:27) sitzen wie Utah (29:27) den «Mavs» im Nacken - und Dallas muss von den letzten neun Spielen bis zum Ende der Vorrunde am 26. April allein acht Auswärtsspiele bestreiten.

Nowitzki weiß, wie knapp es für die Mavericks werden kann und appellierte an sein Team: «Es geht nicht, wenn es nur ein Spieler will. Es geht nicht, wenn es nur zwei Spieler wollen. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir es zusammen wollen und jeder muss auf einem hohen Level spielen. Das ist der einzige Weg.»

Bereits im ersten Viertel hatte Memphis die Gäste vor 18 119 Zuschauern mit 29:10 nach nur elf Minuten überrollt. «Das passiert, wenn sich die einen abmühen und das andere Team gut trifft. Dann kann es schneller gehen als gedacht», meinte Nowitzki. «Es nicht das Schlimmste, wenn man schnell hinten liegt. Wir haben gekämpft. Leider hat es nicht gereicht.»

Auch «Mavs»-Coach Rick Carlisle war ziemlich ratlos. «Im ersten Viertel hatten wir schon gute Würfe. Aber die sind einfach nicht reingegangen.» Gegen die Memphis-Matchwinner Rudy Gay (25 Punkte/5 Rebounds) und Zach Randolph (15/11) fand Dallas keine Antwort. Nowitzki (17/8) blieb bei fünf Versuchen bis zur Halbzeit sogar ohne Treffer.

Memphis musste nach einem Zwischenspurt von Dallas zwar noch einmal bangen. Aber die Grizzlies konterten rechtzeitig zum Sieg. «Wir hatten noch einige Chancen. Aber die Turnovers haben uns schwer getroffen», meinte Nowitzki. Auch der Deutsche war mit zwei Fehlern in der entscheidenden Phase nicht schuldlos.