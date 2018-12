San Carlos de Bariloche (dpa) - Das wohl größte handgemachte Osterei der Welt ist im südargentinischen San Carlos de Bariloche geschaffen worden. Das 7,5 Tonnen schwere und 8,5 Meter hohe Schokoladenei wurde am Samstag im Bürgerhaus der patagonischen Stadt 1600 Kilometer südwestlich von Buenos Aires ausgestellt.

Das Osterei wurde für das Guinness-Buch der Rekorde vermessen. Der Rekord-Anspruch soll in der kommenden Woche von der britischen Guinness-Gesellschaft geprüft werden. Bisher ist der Rekord dort für ein 10,39 Meter hohes Schokoladenei notiert, das in Italien aus zwei gegossenen Hälften hergestellt wurde. In Bariloche arbeiteten 27 Konditoren zwei Wochen lang, um aus 40 mal 40 Zentimeter großen Schokoladenblöcken das Riesenei zu bauen. Für die letzten Stücke wurde die Hilfe des lokalen Bergsteigervereins angefordert.

Bariloche ist das Zentrum der sogenannten argentinischen Schweiz, einer von Touristen vielbesuchten Wald- und Seenlandschaft an den patagonischen Anden. Die Region erholt sich erst seit kurzem von den schweren Verlusten der Tourismusindustrie in 2011 wegen des Ascheregens aus dem chilenischen Vulkan Puyehue.

Guinnes-Rekord