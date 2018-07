New York (dpa) - Fliegende Federn und klatschende Kissen: Mehrere tausend Teilnehmer haben sich gestern in New York beim «International Pillow Fight Day» eine Massenkissenschlacht geliefert. Verkleidete mit Hasenohren oder im Kükenkostüm schlugen sich eine gute Stunde lang Kissen um die Ohren. In New York war es bereits die siebte Auflage der Kissenschlacht. Der «Pillow Fight Day» wird am ersten Samstag im April in mehr als einhundert Städten in aller Welt gefeiert. In Deutschland gab es unter anderem Aktionen in Berlin, Hamburg und Stuttgart.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.