Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat das Duell der Enttäuschten gegen Hannover 96 eindrucksvoll gewonnen: Nur drei Tage nach dem jeweiligen Viertelfinal-Aus in der Europa League setzte sich Schalke mit 3:0 (1:0) gegen die Niedersachsen durch und festigte Platz drei in der Fußball- Bundesliga.

Vor 61 673 Zuschauern trafen der überragende Spanier Raúl mit einem Doppelpack (6./47. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (63.) für Schalke. Die Königsblauen haben nach dem zehnten Heimspiel in Folge ohne Niederlage bereits fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Mönchengladbach und damit die Eintrittskarte zur Champions League fast sicher.

«Bilbao hatten wir abgehakt. Wir wollten die drei Punkte mit gutem Fußball einfahren, das haben wir getan. Da muss man den Jungs ein großes Kompliment machen», lobte Schalkes Coach Huub Stevens sein Team und besonders auch den Doppeltorschützen Raúl: «Er ist 34 Jahre und bringt eine Superleistung.» Mit Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung des Spaniers äußerte sich Stevens allerdings zurückhaltend. «Ich glaube, dass er sich wohlfühlt. Aber ich glaube, dass es um das Wohlfühlen der Familie geht. Da muss man Respekt vor haben», meinte der Niederländer.

Seine Mannschaft habe «von Anfang an hier keine Chance» gehabt, bemängelte Hannovers Angreifer Jan Schlaudraff, der in der 41. Minute für den angeschlagenen Mohammed Abdellaoue eingewechselt wurde. Der Norweger hatte sich am rechten Knie verletzt. «Ich denke, es ist eine Innenbandverletzung, das müssen wir abwarten», sagte Hannovers Trainer Mirko Slomka, der wenig zufrieden mit der Leistung seines Teams war. «Schalke war besser, wir hatten keine Chance. Es war ein hoch verdienter Sieg.»

Nach den kräftezehrenden Einsätzen im Europacup, als Schalke am Donnerstagabend gegen Athletic Bilbao ausschied und Hannover gegen Atlético Madrid verlor, rotierten beide Trainer ihre Aufstellungen ordentlich durcheinander. Slomka nahm vier Veränderungen in der Startelf vor. Stevens brachte sechs neue Spieler, nicht zuletzt, weil Joel Matip (5. Gelbe Karte) und Jermaine Jones (10. Gelbe Karte) gesperrt waren und Christian Fuchs wegen einer Grippe fehlte.

Die kurze Regeneration steckten die Schalker deutlich besser weg und agierten von Beginn an druckvoll. Raúl sorgte schon früh mit einem Kopfballtreffer dafür, dass auch das 46. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften nicht torlos blieb. Julian Draxler (18.) und Jefferson Farfan hatten das 2:0 auf dem Fuß: Doch Draxlers Schuss wehrte 96-Torwart Ron-Robert Zieler mit einer guten Parade ab - Farfan traf mit dem Nachschuss nur das Lattenkreuz.

Hannover brauchte lange, um etwas Struktur ins eigene Spiel zu bringen. Die einzige nennenswerte Möglichkeit in der ersten Hälfte vergab Didier Ya Konan (28.), dessen Kopfball nach einem Freistoß von Christian Pander knapp neben den Pfosten landete. Für die zweite Halbzeit hatten sich die Gäste wesentlich mehr vorgenommen, wurden aber eiskalt erwischt: Nur eine Minute nach Wiederanpfiff traf erneut Raúl mit einem Tor des Monats - zuerst ließ er im Strafraum Christian Schulz stehen und umspielte dann noch elegant Zieler.

Die Gäste, die nach den Punktgewinnen der Konkurrenten am Samstag und von Bayer Leverkusen am Sonntag vom fünften auf den achten Tabellenplatz abgerutscht sind, agierten auch in der Folgezeit harmlos und ideenlos. Dafür erspielten sich die Schalker weitere Möglichkeiten. Einen Distanzschuss von Farfan (61.) und den anschließenden Fallrückzieher von Raúl konnte 96-Keeper Zieler noch parieren, aber beim 24. Saisontor von Huntelaar war er zwei Minuten später chancenlos.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 54,4 - 45,6

Torschüsse: 18 - 15

gew. Zweikämpfe in %: 51,2 - 48,8

Fouls: 20 - 12

Ecken: 5 - 4

Quelle: optasports.com