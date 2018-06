Wolfsburg (SID) - Felix Magath plant beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg auch für die kommende Saison mit den derzeit stark aufspielenden Stürmern Patrick Helmes und Mario Mandzukic. "Beide haben Verträge, die noch über die kommende Saison hinausgehen. Es gibt nicht die Absicht, sich von den Spielern zu trennen", sagte der Trainer und Manager dem Norddeutschen Rundfunk (NDR).

In den vergangenen Monaten wurde in beiden Fällen über einen möglichen Vereinswechsel im Sommer spekuliert, Helmes und der Kroate Mandzukic besitzen jedoch jeweils einen Vertrag bis 2014 bei den Niedersachsen. Gemeinsam bilden sie mit bislang 20 Toren eines der gefährlichsten Sturm-Duos der Liga.

Helmes war noch im November 2011, offiziell wegen seiner Defensivschwäche, aus dem Profikader in die U23 der Wölfe verbannt worden. Im Winter zerschlug sich ein als nahezu sicher geltender Wechsel zum Zweitligisten Eintracht Frankfurt aufgrund zu hoher Ablöseforderungen der Wolfsburger. Erst im Februar kehrte Helmes in die erste Mannschaft zurück. Auch Mandzukic hatte in der Vergangenheit laut über einen Wechsel nachgedacht.