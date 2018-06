Manchester (dpa) - Manchester United hält in der englischen Fußball-Liga Kurs auf seinen 20. Meistertitel. Das Team von Trainer Alex Ferguson feierte in Old Trafford beim 2:0 (1:0) gegen die Queens Park Rangers den achten Premier-League-Sieg nacheinander.

Die Tore für die Red Devils erzielten Stürmerstar Wayne Rooney mit einem umstrittenen Foulelfmeter (15. Minute) und Routinier Paul Scholes (68.). Für Rooney war es bereits der 22. Saisontreffer.

QPR-Mittelfeldmann Shaun Derry, der den Strafstoß verursacht hatte, sah die Rote Karte. Rekordmeister United baute seinen Vorsprung auf Manchester City zumindest für wenige Stunden auf acht Punkte aus. Uniteds Stadtrivale trat am Sonntagabend im Topspiel des 32. Spieltags beim FC Arsenal an.