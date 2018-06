München (dpa) - Der SC Paderborn hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine große Chance verpasst. Zwar konnten die Westfalen den Rückstand auf den von Fortuna Düsseldorf besetzten Relegationsplatz auf zwei Punkte verkürzen, allerdings verfehlten sie in Überzahl beim 2:2 gegen den TSV 1860 München den angestrebten Sieg. Am Tabellenende bleibt Alemannia Aachen. Nach langer Führung reichte es durch den Last-Minute-Ausgleich nur zu einem 3:3 beim FC Ingolstadt. Torlos endete die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem Karlsruher SC.

