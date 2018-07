Köln (SID) - Die Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira sind mit dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid gleich zum Start in die Festwochen ins Stolpern geraten. Der Gegner von Bayern München im Halbfinale der Champions League kam im Spitzenspiel der Primera División gegen den Tabellendritten FC Valencia nicht über ein 0:0 hinaus. Mit 79 Punkten führt Real zwar weiterhin die Tabelle an, Titelverteidiger FC Barcelona rückte aber bis auf vier Zähler an die Königlichen heran. In den kommenden Wochen steht für Real neben den Duellen mit dem FC Bayern (17./25. April) noch der Clásico (22. April) bei Barça und das Stadtduell bei Atlético Madrid am Mittwoch auf dem Programm.

Im Madrider Estadio Bernabéu vergaben in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie beide Mannschaften beste Torchancen. Reals Superstar Cristiano Ronaldo mit einem Distanzschuss (8.), Valencias Ricardo Costa per Kopf (25.) und Tino Costa aus 18 Metern ans Lattenkreutz (55.) sowie erneut Ronaldo mit einem abgefälschten Schuss (56.) trafen jeweils nur Pfosten oder Latte. Özil wurde in der 84. Minuten gegen José María Callejón ausgewechselt, Khedira hatte zuvor für Kaká Platz gemacht (72.).

Bereits am Karsamstag hatte Weltfußballer Lionel Messi Barcelona vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale zu einem weiteren Auswärtssieg in der Liga geführt. Beim 4:1 (2:1) bei Real Saragossa erzielte der Argentinier zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Für Messi waren es die Saisontore Nummer 37 und 38. In der Torjägerliste führt der Argentinier nun wieder vor Ronaldo (37).