Rom (dpa) - Der AC Mailand hat im Titelrennen um die italienische Fußball-Meisterschaft einen schweren Rückschlag erlitten und die Tabellenführung verloren. Der Meister verlor zu Hause 1:2 gegen den AC Florenz.

Zlatan Ibrahimovic hatte Milan in der 31. Spielminute mit seinem 24. Saisontreffer per Elfmeter in Führung gebracht. Danach aber sorgten Stevan Jovetic (47. Minute) und Amauri (89.) für den unerwarteten Auswärtserfolg des Toskana-Clubs sieben Spieltage vor Ende der Serie A. Nach dem 1:1 in der Liga gegen Catania und der 1:3-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Barcelona blieb Milan damit im dritten Spiel in Serie ohne Sieg.

«Jetzt erwarte ich eine Reaktion meiner Mannschaft», sagte Trainer Massimiliano Allegri. Vize-Präsident Adriano Galliani bemühte sich am Sonntag um Gelassenheit: «Noch ist nichts verloren. So ein Ausrutscher kann auch Juve passieren», meinte Galliani.

Verfolger Juventus Turin (65 Punkte) zog mit einem 2:0 in Palermo an Milan (64) vorbei. Leonardo Bonucci und Fabio Quagliarella trafen zu Juves vierten Sieg in Serie ohne Gegentor. «Bravo, jetzt haben wir den Titelgewinn selbst in der Hand», sagte Juve-Trainer Antonio Conte.

Der einzige Grund zur Freude für die Milan-Fans war am Samstag das Comeback von Stürmer Antonio Cassano nach seiner Herzoperation im vergangenen Herbst. Trainer Massimiliano Allegri wechselte den italienischen Nationalspieler in der 84. Minute ein.

Milans Lokalrivale Inter kam im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer Andrea Strammacioni immerhin zu einem 2:2 in Cagliari. Eine überraschende Niederlage kassierte dagegen der AS Rom. Die Hauptstädter unterlagen beim abstiegsbedrohten US Lecce mit 2:4.

AS-Lokalrivale Lazio Rom bleibt erster Anwärter auf Platz drei. Der Club der derzeit verletzten deutschen Nationalspielers Miroslav Klose gewann das Duell gegen Verfolger SSC Neapel 3:1 (1:1). Antonia Candreva (9. Minute), Stefano Mauri (68.) und Cristian Ledesma (81./Foulelfmeter) trafen für die Gastgeber, Goran Pandew (34.) hatte für Neapel zwischenzeitlich ausgeglichen. Lazio liegt mit 54 Punkten als Dritter vor Udinese Calcio (51), das 3:1 gegen Parma gewann und Neapel (48.).

Der dritte Platz berechtigt anders als in den Vorjahres nur noch zu K.o.-Spielen zur Champions League. Die italienische Serie A musste den vierten Startplatz in der Königsklasse nach schwächeren Jahren an die Bundesliga abgeben.