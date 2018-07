Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Im Duell der Europa-League- Verlierer setzte sich der Revierclub eindrucksvoll mit 3:0 gegen Hannover 96 durch. Raúl und Klaas-Jan Huntelaar mit seinem 24. Saisontor sicherten den ungefährdeten vierten Heimsieg in Serie. Hannover fiel auf den siebten Rang und muss um die erneute Teilnahme am Europapokal bangen. Schalke hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Mönchengladbach.

