Jerusalem (dpa) - Hunderte Christen aus aller Welt haben sich am Morgen in Jerusalem zu den jährlichen Osterfeierlichkeiten versammelt. In der Grabeskirche in Jerusalems Altstadt zelebrierte der lateinische Patriarch Fuad Twal das traditionelle Gebet der katholischen Glaubensgemeinschaft. Der 71-Jährige ist der höchste Repräsentant der katholischen Kirche im Heiligen Land. Vor der Grabeskirche drängten sich am Morgen auch zahlreiche Touristen, die die heiligste Stätte der Christen besuchen wollten.

