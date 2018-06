om (dpa) - Ein bewegender Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten zur Auferstehung Jesu: Papst Benedikt hat am Abend mit den Gläubigen die Osterwache gefeiert. Zuvor brachten Papst und Pilger mit Kerzen Licht in den abgedunkelten Petersdom. Weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist heute die Ostermesse. Danach erteilt der Papst auf dem Petersplatz seinen traditionellen Segen «Urbi et orbi».

