Dortmund weiter drei Punkte vor Bayern - Lautern vor Abstieg

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund gibt sich im Kampf um die Meisterschaft keine Blöße. Durch ein 3:1 beim VfL Wolfsburg liegt der Titelverteidiger nach dem 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga weiterhin drei Punkte vor dem FC Bayern. Die Münchner gewannen am Samstag durch ein Tore-Doppelpack von Mario Gomez 2:1 gegen den FC Augsburg. Am Mittwoch kommt es zum direkten Duell zwischen Dortmund und dem Rekordmeister. Der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach kam gegen Abstiegskandidat Hertha BSC nicht über ein 0:0 hinaus. Abgeschlagen Tabellenletzter bleibt der 1. FC Kaiserslautern nach einem 1:2 gegen 1899 Hoffenheim. Lautern fehlen nun neun Punkte auf den Relegationsplatz.

Überraschung: Deutsche Handballer besiegen Europameister

Flensburg (dpa) - Die deutschen Handballer haben erneut für eine Überraschung gesorgt. Einen Tag nach dem 25:25 gegen Dänemark bezwang der EM-Siebte am Samstag in Flensburg den Europameister mit 33:26 (16:12). Bei der Generalprobe für die WM-Ausscheidung im Juni gegen Bosnien-Herzegowina überzeugte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sowohl kämpferisch als auch spielerisch. Vor 5300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Campushalle waren Adrian Pfahl, Steffen Weinhold und Uwe Gensheimer mit je fünf Treffern die besten deutschen Torschützen.

Kaymer nach 75er Runde ohne Chance beim US-Masters

Augusta/Frankfurt (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist nach drei Runden beim US Masters in Augusta so gut wie aussichtslos zurückgefallen. Der 27-Jährige landete am Samstag beim ersten Major des Jahres nach einer weiteren 75er Runde mit 222 Schlägen (72+75+75) im unteren Viertel der 63 Finalisten. Der Weltranglisten-Sechste Kaymer hatte sich erstmals für die beiden Schlussrunden des US Masters qualifiziert. Am Freitag (Ortszeit) hatte der zweimalige Masters-Sieger Bernhard Langer (152-72+80) den Cut von plus 5 um drei Schläge verpasst.

Hachings Volleyballer starten mit Sieg in Finalserie

Unterhaching (dpa) - Die Volleyballer von Generali Haching sind mit einem klaren Sieg in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft gestartet. Die Oberbayern unter Trainer Mihai Paduretu bezwangen am Samstag vor heimischer Kulisse die Berlin Volleys deutlich mit 3:0 (25:17, 25:19, 29:27) und stellten damit die Weichen für den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Das zweite Spiel der Serie «best of five» steigt am kommenden Dienstag in der Hauptstadt.

Bradl startet als Neunter in MotoGP-Rennen - Cortese auf Pole

Doha (dpa) - Stefan Bradl geht von Startplatz neun in sein erstes MotoGP-Rennen. Der Zahlinger schaffte am Samstag im Qualifikationstraining zum Motorrad-WM-Start in Doha (Katar) die dritte Startreihe. Er hatte 1,429 Sekunden Rückstand auf den Spanier Jorge Lorenzo (Yamaha), der das Qualifying vor Casey Stoner (Australien/Honda) und Cal Crutchlow (Großbritannien/Yamaha) gewann. Seine Zugehörigkeit zu den Titelkandidaten unterstrich Sandro Cortese (Berkheim/KTM), der in der neu geschaffenen Moto3-Klasse die erste Pole Position holte.

Sanchez gewinnt im Baskenland - Martin Dritter im Zeitfahren

Onati (dpa) - Der spanische Radprofi Samuel Sanchez hat die 52. Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Tony Martin stand am Samstag mit leeren Händen da. Weder das abschließende Zeitfahren, noch das Gesamtklassement konnte er für sich entscheiden. Olympiasieger Sanchez gewann den Kampf gegen die Uhr über 18,9 Kilometer in 28:48 Minuten vor dem Niederländer Bauke Mollema (+6) und Zeitfahr-Weltmeister Martin (+7). In der Gesamtwertung wurde Martin Fünfter.