Melbourne (SID) - Alison Shanks aus Neuseeland hat bei der Bahnrad-WM in Melbourne die 3000-m-Einerverfolgung der Frauen für sich entschieden. Shanks, die zum zweiten Mal nach 2009 den WM-Titel gewann, setzte sich im Endlauf in 3:30,199 Minuten gegen die Britin Wendy Houvenaghel durch. Bronze holte die Australierin Ashley Ankudinoff. Für Madeleine Sandig aus Cottbus reichte es in 3:40,156 Minuten nur zu Rang 17.