Berlin (dpa) - Im Steuerstreit hat SPD-Chef Sigmar Gabriel die Schweiz zu weiteren Zugeständnissen aufgefordert, um ein Abkommen mit Deutschland nicht unnötig zu verzögern. Gabriel sagte der dpa in Berlin, die Schweiz müsse bereit sein, «die Schlupflöcher zu schließen und die Möglichkeiten zur Steuerflucht in der Zeit bis zum Inkrafttreten des Abkommens zu verhindern». So könne eine Zustimmung der SPD im Bundesrat zu den Plänen der schwarz-gelben Regierung für ein Steuerabkommen erreicht werden. Der Opposition geht auch das bereits geänderte Abkommen mit der Schweiz noch nicht weit genug.

