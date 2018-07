Abuja (dpa) - Erneuter Anschlag an christlichem Feiertag in Nigeria: Im Norden des Landes sind bei einer Explosion während des Ostergottesdienstes viele Menschen getötet worden. Die Behörden sprachen nach Angaben der BBC von mindestens 18 Toten. Der Verdacht fiel auf die islamistische Terrororganisation Boko Haram. Die Sekte will die Christen aus dem überwiegend islamisch geprägten Norden des Landes vertreiben. In Rom erinnerte Papst Benedikt XVI. in seiner Osterbotschaft an das Leiden der Christen in Nigeria.

