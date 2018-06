Minden (dpa) - Ein Hof in Nordrhein-Westfalen, der wegen PCB-belasteter Bio-Eier gesperrt wurde, darf seine Eier aus konventioneller Haltung wieder verkaufen. Diese Eier seien nicht mit den dioxin-ähnlichen Stoffen PCB verunreinigt. Das sagte eine Sprecherin des Landkreises Minden-Lübbecke in Ostwestfalen. Die Sperre für den Biohof mit den PCB-belasteten Eiern bleibe weiter bestehen. Weil die Ursache für die Belastung mit dem giftigen Stoff noch unklar ist, hatte sich das NRW-Verbraucherministerium am Karfreitag entschlossen, den Hof vorsorglich komplett zu sperren.

