Frankfurt/Main (dpa) - Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung haben gehen heute zu Ende. In Kassel nahmen laut Polizei etwa 350 Menschen an Sternmärschen durch die Stadt teil. Zur letzten Etappe des Ostermarsches Ruhr von Bochum nach Dortmund brachen rund 150 Demonstranten auf. Dort soll der dreitägige Marsch mit einem Friedensfest enden. Am Frankfurter Römerberg werden etwa 500 Menschen erwartet. Auch in Hamburg sollen mehrere hundert Teilnehmer zu einer Abschlusskundgebung kommen. Insgesamt waren über die Feiertage deutschlandweit mehr als 80 Ostermärsche geplant.

