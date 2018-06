Köln (SID) - Der frühere NHL-Profi Tom Rowe wird neuer Trainer bei dem durch den verheerenden Flugzeugabsturz schwer getroffenen russischen Eishockey-Klub Lokomotive Jaroslawl. Bei dem Unglück am 7. September 2011 starb die komplette Mannschaft, darunter auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich.

Nach einem Jahr des Neuaufbaus wird der dreimalige Meister der russischen Eishockeyliga KHL in der kommenden Saison in die oberste Spielklasse zurückkehren. Rowe wird auf der Bank unterstützt durch Lokomotive-Veteran Dimitri Juschkewitsch.

Rowe war der erste US-Spieler, der in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL 30 Tore in einer Saison erzielte. In der Saison 1978/79 traf er für die Washington Capitals 31 Mal. Als Trainer gewann der 55-Jährige 2006 den Stanley Cup mit den Carolina Hurricanes, für die er zuletzt als Scout arbeitete.