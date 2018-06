Tokio (dpa) - Der tief in den roten Zahlen steckende japanische Elektronikkonzern Sony plant den Abbau von weltweit 10 000 Arbeitsplätzen. Das entspricht rund 6 Prozent der Gesamtbelegschaft, berichtet die japanische Wirtschaftszeitung «Nikkei». Ein Sprecher des Konzerns wollte den Bericht nicht kommentieren. Sony kämpft mit großen Problemen vor allem im Geschäft mit Fernsehern. Für das am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr rechnet der Konzern im vierten Jahr in Folge mit Verlusten. Der neue Chef Kazuo Hirai will in dieser Woche die neue Strategie für den einstigen Vorzeigekonzern vorstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.