Berlin (dpa) - In der Pause entdeckt der kleine Simon, dass sich seine Lehrerin im Klassenzimmer mit einem Schal erhängt hat. Der aus Algerien stammende Monsieur Lazhar übernimmt daraufhin die Grundschulklasse.

Nach ersten Schwierigkeiten gelingt es der neuen Lehrkraft nicht nur, Zugang zu den Kindern zu finden, Lazhar hilft den traumatisierten Kids auch dabei, den Selbstmord der Lehrerin zu verarbeiten. Fellag, der den Monsieur Lazhar gibt, ist ein in Frankreich sehr bekannter Komiker, Schauspieler und Romanautor. Das vom Frankokanadier Philippe Falardeau in Szene gesetzte Drama war nominiert für den Oscar 2012 in der Kategorie «Bester fremdsprachiger Film».

(Monsieur Lazhar, Kanada 2011, 94 Min., FSK ab 0, von Philippe Falardeau, mit Fellag, Émilien Néron, Sophie Nélisse)

