Madrid (SID) - Die spanische Fußball-Profiliga (LFP) hat am Ostermontag den Termin für den Showdown im Meisterschaftskampf zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und Rekordmeister Real Madrid bekannt gegeben. Der 219. Clásico im Rahmen des 35. Spieltages zwischen den beiden Großmächten findet am 21. April (20.00 Uhr) im Camp Nou in Barcelona statt. Real führt die Primera División derzeit mit vier Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen an.