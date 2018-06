Wolfsburg (SID) - Trainer Felix Magath wird seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg über das Saisonende hinaus verlängern. Das berichtet die Sport Bild. "Ich werde auch noch 2014 VfL-Trainer sein und auch länger für den VfL arbeiten", sagte Magath dem Magazin: "Auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen: Die für den Umbau notwendige Zeit wird mir beim VfL Wolfsburg gegeben." Die Aufgabe des 58-Jährigen sei es, "eine Mannschaft zu entwickeln, die in den nächsten Jahren zu den besten in Deutschland zählt und im internationalen Geschäft zu Hause ist."

Darüber hinaus könne sich Magath eine Rückkehr von Spielmacher Diego, der aktuell an den spanischen Erstligisten Atletico Madrid ausgeliehen ist, zum Meister von 2009 vorstellen. "In so einer Form wie gegen Hannover ist Diego ein Gewinn für alle Mannschaften. Seine Situation muss neu bewertet werden", sagte Magath über den Brasilianer, den er im Sommer des vergangenen Jahres selbst aus dem Kader aussortiert hatte.