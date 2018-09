Frankfurt/Main (dpa) - Immer mehr Bundesbürger verwirklichen sich angesichts niedriger Zinsen den Traum vom Eigenheim. Laut einer Umfrage der Commerzbank wohnen derzeit 59 Prozent der Deutschen im eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung.

Bei der ersten Umfrage 2010 waren es noch 55 Prozent. In den vergangenen zwei Jahren sank der durchschnittliche Zins für Immobilienfinanzierungen mit zehnjähriger Bindung den Angaben zufolge um rund ein Prozent. Viele Mieter nutzten das aktuell niedrige Zinsniveau, um eine Immobilie zu erwerben, erläuterte Michael Mandel, Bereichsvorstand Private Kunden bei der Commerzbank.

Der Energieverbrauch ist für die große Mehrheit der Befragten (73 Prozent) ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für ein Objekt. Zugleich gaben 49 Prozent der rund 1000 Befragten an, eine bereits bestehende Immobilie zu bevorzugen. Die in der Regel energieeffizienteren Neubauten sanken dagegen in der Gunst. Nur 32 Prozent der Mieter würden ihr künftiges Eigenheim am liebsten neu bauen. Vor zwei Jahren waren es noch 38 Prozent.