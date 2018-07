Hamburg (dpa) - Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor, hat das von der israelischen Regierung gegen Günther Grass verhängte Einreiseverbot kritisiert. Die von Innenminister Eli Jischai verhängte Maßnahme gegen den Literaturnobelpreisträger sei übertrieben und populistisch.

Das sagte Primor am Sonntagabend in den ARD-«Tagesthemen». «Ich glaube, dass der Innenminister gar nichts von Deutschland versteht. Er betreibt Innenpolitik. Ich halte das für falsch», erklärte Primor. Für ihn sei Grass kein Antisemit. «Ich weiß, wovon ich spreche.» Zugleich kritisierte der Diplomat aber auch Grass' israelkritisches Gedicht. Die darin geäußerte Behauptung, Israel wolle den Iran auslöschen, sei lächerlich.

Auch seien die Sorgen der israelischen Regierung berechtigt, dass der Iran Atomwaffen bauen könnte, meinte Primor. Schließlich habe nicht nur der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad sondern auch der oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, von der Auslöschung Israels gesprochen.

Der israelische Historiker Tom Segev nannte das Einreiseverbot gegen Grass im Interview mit «Spiegel Online» einen «absolut zynischen und albernen Schritt des Innenministeriums». Die Motivation des Ministers zu diesem Schritt sei der Versuch, «seine politische Zukunft zu sichern».

Die israelische Regierung hatte Grass wegen des Gedichts am Sonntag zur Persona non grata erklärt. Der Israelische Innenminister Jischai von der strengreligiösen Schas-Partei sagte nach Angaben seines Sprechers, das Gedicht von Grass habe darauf abgezielt, «das Feuer des Hasses auf den Staat Israel und das Volk Israel anzufachen». Grass wolle so «die Idee weiterbringen, die er früher mit dem Tragen der SS-Uniform offen unterstützt hat». Außerdem erklärte Jischai: «Wenn Günter Grass weiter seine verqueren und lügnerischen Werke verbreiten will, sollte er dies vom Iran aus tun, dort kann er sicher ein begeistertes Publikum finden.»

In Deutschland stieß das Einreiseverbot auf Kritik. «Die Reaktion der israelischen Regierung ist unangemessen und wird dem Thema nicht gerecht», sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, dem «Handelsblatt» Online. Nötig sei eine sachliche Auseinandersetzung mit den Thesen von Grass.

Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Bundestag, Volker Beck, hält das israelische Einreiseverbot für Grass für überzogen und falsch. Dem «Handelsblatt Online» sagte der Politiker: «Das ist unsouverän und demokratisch nicht klug. Ich hoffe, dass man das noch einmal überdenkt». Gleichzeitig äußerte Beck Verständnis für die Verärgerung in Israel.

Zugleich ging die Kritik an dem 84-Jährigen Schriftsteller auch hier weiter. In einem Beitrag für die «Bild am Sonntag» schrieb Außenminister Westerwelle: «Israel und Iran auf eine gleiche moralische Stufe zu stellen, ist nicht geistreich, sondern absurd.» Und er fuhr fort: «Iran verweigert völkerrechtswidrig seit Jahren umfassende Zusammenarbeit bei der Kontrolle seines Nuklearprogramms.» Iran habe das Recht auf eine zivile Nutzung der Atomenergie. Es habe aber nicht das Recht auf atomare Bewaffnung. «Wer die davon ausgehende Bedrohung verharmlost, verweigert sich der Realität.»

Grass hatte in seinem am Mittwoch veröffentlichten Gedicht «Was gesagt werden muss» angeprangert, dass der Iran von einem atomaren Präventivschlag durch Israel bedroht sei, der das iranische Volk auslöschen könne. Er warf Israel vor, als Atommacht den Weltfrieden zu gefährden. Das Gedicht hatte ihm im In- und Ausland den Vorwurf des Antisemitismus eingebracht. Grass hatte sich verteidigt und seinen Kritikern Hass und eine Kampagne gegen ihn vorgeworfen.

