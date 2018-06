Leverkusen mit neuem Trainerduo 1:1 beim Hamburger SV

Hamburg (dpa) - Bayer Leverkusen hat mit seinem neuen Trainerduo Sami Hyypiä/Sascha Lewandowski den freien Fall gestoppt. Nach vier Pleiten in der Fußball-Bundesliga nacheinander verbesserten sich die Rheinländer am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) beim Hamburger SV auf Rang sechs der Tabelle. Vor 54 141 Zuschauern brachte HSV-Angreifer Mladen Petric sein Team per verwandeltem Handelfmeter (40. Minute) in Führung, André Schürrle (55.) sorgte für den Ausgleich. Die seit sieben Heimspielen sieglosen Hamburger trennen weiter nur zwei Punkte vom Relegationsplatz.

Schalke festigt dritten Platz - 3:0 gegen Hannover

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Im Duell der Europa-League- Verlierer setzte sich der Revierclub am Sonntag eindrucksvoll mit 3:0 (1:0) gegen Hannover 96 durch. Raúl (6./47. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (63.) mit seinem 24. Saisontor sicherten den ungefährdeten vierten Heimsieg in Serie. Hannover fiel auf den achten Rang und muss um die erneute Teilnahme am Europapokal bangen. Schalke hat drei Tage nach dem Aus in der Europa League nun fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Mönchengladbach und eine ausgezeichnete Chance für die direkte Qualifikation zur Champions League.

Bradl mit solidem MotoGP-Debüt: Platz acht in Katar

Doha (dpa) - Stefan Bradl hat ein solides Debüt in der Königsklasse MotoGP der Motorrad-Weltmeisterschaft gegeben. Der Honda-Pilot aus Zahling kam am Ostersonntag beim Grand Prix von Katar in Doha auf Platz acht. Seinen ersten Katar-Sieg feierte Jorge Lorenzo. Der Ex-Weltmeister verwies auf Yamaha seinen Landsmann Daniel Pedrosa und dessen Honda-Teamkollegen Casey Stoner auf die Plätze. In der neu geschaffenen Moto3-Klasse verpasste Sandro Cortese den erhofften Traumstart, kam aber immerhin auf Rang drei. Den Sieg sicherte sich der Spanier Maverick Vinales.

Real Madrid büßt weiter Vorsprung ein - Nur 0:0 gegen FC Valencia

Madrid (dpa) - Real Madrid hat im Kampf um die spanische Fußball- Meisterschaft weiter an Vorsprung auf den Verfolger FC Barcelona eingebüßt. Der Tabellenführer kam mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira am Sonntagabend beim 0:0 gegen den FC Valencia nur zum dritten Unentschieden in den vergangenen fünf Ligapartien. In einer munteren Partie vergaben beide Teams zahlreiche Chancen zum Sieg. Barcelona rückte bei noch sieben ausstehenden Partien mit dem 4:1-Erfolg bei Real Saragossa am Samstagabend bis auf vier Punkte an Real heran.

Polens Nationaltrainer Smuda droht Peszko mit EM-Aus

Köln (dpa) - Polens Nationaltrainer Franciszek Smuda hat Kölns Fußballprofi Slawomir Peszko angedroht, wegen der Alkohol-Eskapade bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer auf ihn zu verzichten. «Das wird auch für das Nationalteam Konsequenzen haben», sagte Smuda dem Kölner «Express». «Ich habe ihm schon einmal eine ähnliche Eskapade verziehen. Nun diese Wiederholung. Das ist nicht entschuldbar und wirft ein ganz schlechtes Licht auf alle polnischen Spieler, sogar die von Dortmund», betonte Smuda. Er werde mit dem Spieler sprechen. Mit dieser Aktion habe sich Peszko aber selbst von der EM fast abgemeldet.

ManCity verliert 0:1 bei Arsenal - Meisterschaft wohl verspielt

London (dpa) - Manchester City kann den Meistertitel in der englischen Fußball-Liga so gut wie abhaken. Bei der 0:1 (0:0)-Pleite beim FC Arsenal blieb das Team von Coach Roberto Mancini am Sonntag im dritten Spiel nacheinander sieglos. Mikel Arteta erzielte in der 87. Minute das sehenswerte Tor des Abends für die Londoner. Die Citizens (71 Punkte) haben nach dem 32. Spieltag bei sechs verbleibenden Partien acht Zähler Rückstand auf Manchester United (79). Der Stadrivale hatte zuvor einen 2:0-Heimsieg über die Queens Park Rangers gefeiert.

Deutsches Eishockey-Team verliert gegen Russland

Ravensburg (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich am Sonntag in Ravensburg Rekordweltmeister Russland mit 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen geschlagen geben müssen. Die Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes hatte zuvor viermal nacheinander die Sbornaja bezwungen - zuletzt am Ostersamstag in Freiburg mit 4:3.

Kaymer nach 72er Schlussrunde beim Masters im Mittelfeld

Augusta/Frankfurt (dpa) - Der deutsche Golfstar Martin Kaymer hat sich nach einer 72er Abschlussrunde mit seiner bisher besten Platzierung beim Masters in Augusta verabschiedet. Nach 294 Schlägen (72+75+75+72) landete der Weltranglisten-Sechste am Sonntag im hinteren Mittelfeld des bei Halbzeit auf 62 Finalisten reduzierten Felds. Bei seinem fünften Masters-Start seit 2008 in Georgia hatte der US-PGA-Championship-Sieger von 2010 erstmals auf dem Par 72-Kurs den Cut geschafft, war aber von Rang 48 ohne realistische Siegchancen in das Finale gestartet.

Boonen gewinnt zum vierten Mal Paris-Roubaix

Roubaix (dpa) - Der belgische Radprofi Tom Boonen hat den Frühjahrs-Klassiker Paris-Roubaix nach 2005, 2008 und 2009 zum vierten Mal gewonnen. Damit zog der 31 Jahre alte Weltmeister von 2005 am Sonntag mit seinem Landsmann Roger de Vlaeminck als Rekordhalter gleich. Zweiter hinter dem überragenden Solosieger Boonen, der sich 53 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt hatte, wurde nach 255 Kilometern der Franzose Sebastian Turgot mit 1:39 Minuten Rückstand.