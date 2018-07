Köln (SID) - In der DEL steht das dritte Spiel der Play-off-Halbfinals an. Die Eisbären Berlin, die die Straubing Tigers empfangen, und die Adler Mannheim, die beim ERC Ingolstadt zu Gast sind, führen in den Serien jeweils 2:0 und können mit einem weiteren Sieg das Final-Ticket buchen.

Bereits zum 96. Mal wird am Ostermontag das traditionsreiche Eintagesrennen Rund um Köln ausgetragen. Rund 180 Fahrer aus 24 Teams machen sich auf die 196,7 km durch das Bergische Land mit Start in Hückeswagen und Ziel in der Domstadt. Vorjahresieger Michael Matthews (Australien) ist nicht am Start.