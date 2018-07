Rotterdam/San Sebastian (SID) - Die Hockeyteams des UHC Hamburg vertreten die deutschen Farben bei den Final Fours des Europäischen Hockey Verbandes (EHF). Bei den Herren steht der UHC bereits zum vierten Mal in der fünfjährigen Geschichte des Wettbewerbs im Halbfinale der Euro Hockey League. Der Sieger von 2008 und 2010 setzte sich am Sonntag im Viertelfinale in Rotterdam mit 7:1 (4:1) gegen den englischen Vertreter Beeston HC durch und qualifizierte sich damit als einziger deutscher Klub für die Endrunde. Im Halbfinale trifft der UHC auf den HC Rotterdam.

Im Club Champions Cup erreichten auch die Damen des UHC das Final Four. Im spanischen San Sebastian setzten sich die Hanseatinnen gegen Gastgeber RS San Sebastian souverän mit 4:1 (3:0) durch. In der Vorschlussrunde warten der HC Hertogenbosch, Larensche (beide Niederlande) und Club de Campo Madrid.

Die Endrunden werden an Pfingsten (25. bis 27. Mai) ausgetragen. Bei den Damen hatte der Klipper THC die Teilnahme durch eine 0:2-Niederlage nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Club de Campo Madrid knapp verpasst. Bei den Herren waren der deutsche Meister Club an der Alster und "Vize" Uhlenhorst Mülheim bereits im Achtelfinale ausgeschieden.