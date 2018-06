Buenos Aires (dpa) - Bei einem Busunglück in Nordargentinien sind elf Menschen umgekommen, unter ihnen zwei Deutsche. Das berichtete die örtliche Polizei. Der Bus fuhr von der bolivianischen Ortschaft Potosí nach Buenos Aires, als er am Karfreitag in einer kurvenreiche Strecke von der Landstraße abkam und einen Berghang hinabstürzte. Weitere 34 Passagiere seien mit Verletzungen in ein Hospital eingeliefert worden. Bei den deutschen Opfern soll es sich um zwei Touristen handeln - eine Frau und einen Mann, die zusammen reisten.

