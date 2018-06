Offenbach (dpa) - Heute ist anfangs im Südosten die Bewölkung noch aufgelockert, während ein bereits auf den Westen und Norden übergegriffenes Wolkengebiet mit Regen weiter ostwärts ausgreift und im Tagesverlauf auch den Osten erreicht.

In höheren Lagen und nach Osten hin schneit es zunächst, bevor die Niederschläge auch dort in Regen übergehen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Richtung Voralpenland sowie in Oder- und Neißenähe bleibt es anfangs teils wolkig und es regnet erst am Nachmittag.

Dabei steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 5 und 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen zunehmend frischer, im Nordwesten auch starker bis steifer Südwestwind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt mit zeitweiligem Regen. Südlich der Donau ist es teils wolkig und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperatur fällt auf 8 Grad im Westen bis 2 Grad im Südosten. Im südöstlichen Bergland gibt es leichten Frost mit Tiefstwerten um minus 2 Grad.