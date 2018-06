Madrid (SID) - Die U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard besiegte Tschechien in Madrid mit 2:0 (0:0). Matchwinnerin war Laura Leluschko von Bayer Leverkusen mit einem Doppelpack (45. und 79.).

Weitere Gegner sind am Donnerstag (16.00 Uhr) Serbien und am Sonntag (11.30) Gastgeber Spanien. Nur der Gruppensieger löst das Ticket für die EM-Endrunde in der Schweiz (24. bis 30. Juni).