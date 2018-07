Frankfurt/Main (SID) - (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt kann beim Gastspiel bei Hansa Rostock am kommenden Freitag wieder auf Abwehrchef Björn Schlicke zurückgreifen. Der Innenverteidiger wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte am vergangenen Samstag beim 3:3 gegen den FC St. Pauli nur für das Spiel am Dienstagabend bei Fortuna Düsseldorf gesperrt.