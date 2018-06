Bremen (dpa) - Werder-Punktgewinn trotz Unterzahl und Rückstand: Der Bremer Naldo hat dafür gesorgt, dass Borussia Mönchengladbach auch nach 25 Jahren im Weserstadion ohne Sieg bleibt und auf dem direkten Weg in die Champions League nicht vom Fleck kommt.

Durch das 2:2 (0:1) haben die seit fünf Pflichtspielen sieglosen Borussen als Tabellen-Vierter nun vier Punkte Rückstand auf Schalke 04, das seinen Vorsprung am Mittwoch ausbauen kann.

Der Doppelpack von Mike Hanke (52./67.Minute) war zu wenig für die Borussia. Werder war durch Markus Rosenberg (18.) in Führung gegangen und glich durch Naldo (74.) aus. Nach einer umstrittenen Roten Karte für Sebastian Boenisch wegen einer Notbremse musste Werder ab der 28. Minute mit zehn Spielern auskommen. Der Punktgewinn belässt dem Tabellen-Sechsten die Chance auf den Europa-League-Einzug.

Die Gladbacher waren nach dem Abpfiff enttäuscht: «Gegen zehn Mann muss man gewinnen. Chancen haben wir genug gehabt», sagte Kapitän Filip Daems. «Klar haben wir zwei Punkte verschenkt», kommentierte Marco Reus. «Nach dem 2:1 haben wir nicht weiter nach vorn gespielt. Wir sind einfach selber schuld, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.» Dagegen meinte der Bremer Torhüter Tim Wiese: «Wir haben Moral gezeigt und nicht aufgegeben. Wenn man 65 Minuten mit zehn Mann spielt, dann hat man sich Respekt verdient.»

Der nach seiner Oberschenkelprellung wieder aufgebotene Reus hatte nach sieben Minuten die erste Chance, schoss aber am langen Eck vorbei. Nur drei Minuten später rettete Lukas Schmitz auf der Bremer Torlinie, als eine Kopfball-Bogenlampe von Roman Neustädter über Wiese hinweg segelte. Werder hatte zudem Glück, dass Patrick Herrmann nach Querpass von Hanke frei vor Wiese knapp daneben schoss.

Die schlechte Chancenverwertung rächte sich im Gegenzug. Gladbachs Abwehrchef Dante trat über einen Pass von Claudio Pizarro, dadurch hatte Rosenberg freie Bahn und lupfte den Ball über Torwart Marc-André ter Stegen zu seinem achten Saisontor ins Netz.

In der kurzweiligen Partie blieben die spielerisch starken Gäste dennoch die überlegene Mannschaft und waren nach Rot für Boenisch zudem in Überzahl. Der bei seinem Comeback als Rechtsverteidiger aufgebotene Boenisch brachte den davoneilenden Herrmann kurz vor dem Strafraum zu Fall. Allerdings protestierten die Bremer, weil auch Francois Affolter aus ihrer Sicht noch hätte eingreifen können. Für Boenisch rückte Clemens Fritz zurück in die Abwehrkette, den von einem Muskelfaserriss genesenen Naldo beließ Trainer Thomas Schaaf auf der ungewohnten Position im zentralen defensiven Mittelfeld.

Die Gladbacher belohnten sich kurz nach der Pause schließlich. Hanke traf mit links aus 18 Metern an den Innenpfosten und dann ins Netz. Werder hielt nun aber mehr dagegen. Ter Stegen lenkte einen Schlenzer von Pizarro toll über die Latte (55.). Ein Fehler des Ex-Borussen Marko Marin leitete die Führung ein, Hanke vollendete nach Rückpass von Reus zu seinem achten Saisontor. Doch die Hausherren gaben sich vor 42 100 Zuschauern nicht geschlagen: Naldo köpfte einen Freistoß von Zlatko Junuzovic ein. Pizarro hatte sogar das 3:2 vor Augen, wurde aber abgeblockt (81.). Der eingewechselte Gladbacher Alexander Ring traf in der 88. Minute nur die Latte.

Die Spielstatistik

Ballbesitz in %: 35,2 - 64,8

Torschüsse: 14 - 23

gew. Zweikämpfe in %: 57,1 - 42,9

Fouls: 6 - 13

Ecken: 3 - 5

Quelle: optasports.com